Общество

Житель Псковской области выиграл 1 миллион рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» подвел итоги новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» и предоставил аналитику по выигрышам в Псковской области.

Всего в Псковской области было приобретено 27 105 билетов «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», впоследствии оказавшихся выигрышными. Суммарно жители региона выиграли 5 829 840 рублей. При этом один счастливчик из Псковской области стал лотерейным миллионером. Победитель пока не обратился за выигрышем.

«Мы искренне поздравляем победителей "Новогоднего миллиарда", которым в первый день 2024 года улыбнулась удача в праздничном розыгрыше "Русского лото". Счастливчики, выигравшие крупные призы в новогоднем тираже "Русского лото", появились почти в каждом уголке России: от Крыма до Камчатки. Поэтому не забудьте проверить свои билеты, ведь, возможно, среди них окажется счастливый», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9 208 638 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 779 715 190 рублей.