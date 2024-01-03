Общество

Раскрыты зарплатные ожидания россиян в 2024 году

Российская экономика развивается, об этом свидетельствует уровень зарплатных ожиданий россиян, рассказал изданию «Российская газета» директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.

«Российская экономика "раскочегарилась" ближе к концу 2023 года. В его первой половине экономическая активность в стране была не самая высокая, однако летом, осенью и в начале зимы ситуация выправилась и рост заметно ускорился. В частности, об этом свидетельствуют зарплатные ожидания россиян. Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату в 115 тыс. рублей в месяц», — считает Зубец.

По словам эксперта, зарплатные ожидания граждан хорошо демонстрируют экономическую динамику страны, так как люди ищут работу на основе текущей конъюнктуры рынка труда.

Если говорить о зарплатных ожиданиях по городам, то к лидерам относятся (в порядке убывания ожиданий) Владивосток, Волгоград, Рязань, Казань, Новокузнецк, Москва, Уфа, Омск, Екатеринбург и Оренбург. В Москве, к примеру, средняя желаемая зарплата составляет 116 тыс. в месяц, а во Владивостоке она достигает 127 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, отмечается, что, по результатам исследований Финансового университета, чемпионами по росту благополучия в конце года стали Челябинск, Тула, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Томск, Ижевск и Уфа.