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Общество

Поезд Деда Мороза прибудет в Псков

05.01.2024 08:30|ПсковКомментариев: 0

В пятницу, 5 января, в Псков прибудет поезд Деда Мороза. Планируется, что это произойдет в 9 часов утра. Отправление с вокзала в 12:05, сообщает Telegram-канал «Поезд Деда Мороза».

Кроме того, сегодня поезд сделает остановку на станции Дно. Прибытие в 14:12, отправление в 15:14. В городах с короткой стоянкой запланирована бесплатная анимационная программа с участием Деда Мороза и его волшебных помощников.

Напомним, в маршруте передвижной резиденции Деда Мороза в этом году порядка восьмидесяти городов.

Фото: Telegram-канал «Поезд Деда Мороза»

Источник: Псковская Лента Новостей
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