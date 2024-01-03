Общество

Об итогах работы в сфере образования рассказал Борис Елкин

Глава города Пскова Борис Елкин продолжил подводить итоги 2023 года. Сегодня муниципальный руководитель рассказал о работе в сфере образования.

«В 2023 году в полную силу заработала Гимназия № 29, построенная по президентскому нацпроекту «Образование». На ее базе открылись единственные в регионе кадетские классы пожарно-спасательной направленности», - напомнил Борис Елкин и отметил, что здесь же появился детский технопарк «Кванториум».

Кроме того, продолжилось строительство школы на 525 мест на улице Киселева и началось возведение школы на 1000 мест на улице Инженерной.

«В Год педагога и наставника в России дан старт новому муниципальному конкурсу «Наставник года», на который поступило более 40 заявок. Впервые состоялось масштабное мероприятие в сфере дополнительного образования детей. Фестиваль «Территория детства» посетили более 5 тысяч псковских семей», - написал глава Пскова в своем Telegram-канале.

Он также отметил другие значимые итоги. В частности, 63 молодых педагога пришли работать в школу. 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, один из них сразу по двум предметам.

105 ребят окончили школу с «золотой» медалью. На 44 млн рублей проведен ремонт в учреждениях образования.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина