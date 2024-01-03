Общество

В Пскове продолжают устранять последствия снегопада

Коммунальные службы областного центра продолжают убирать последствия снегопада. Об этом в пятницу, 5 января, сообщил глава города Борис Елкин. В своем Telegram-канале он опубликовал фото и видео работы коммунальных служб Пскова.

При этом муниципальный руководитель отметил ухудшение погодных условий.

«Морозы пока отступать не хотят, но сегодня добавился ветер и снег», - написал Борис Елкин.

Напомним, по данным Псковского ЦГМС, в субботу, 6 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. Выпадет небольшой снег. Ветер западных направлений 3-8 м/сек.