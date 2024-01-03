В Псковской области завершены ремонтно-реставрационные работы в церкви Входа Господня в Иерусалим

Завершены ремонтно-реставрационные работы в церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».
На объекте культурного наследия регионального значения 1901 года выполнен ремонт кровли, фасадов, цокольной части, ступеней в храм. Заменены полы, оконные и дверные заполнения, установлены печи и лестницы для подъема на колокольню. Устроена молниезащита.
Напомним, церковь построена в 1896-1901 г. священником Петром Кулигиным и его сыном священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным по проекту инженера С. Андреева. Храм был закрыт в 1937 г., тогда же арестован священник Василий Смирнов.
Храм до начала работ.
Фото: anopskov.ru