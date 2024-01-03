Общество

В Псковской области завершены ремонтно-реставрационные работы в церкви Входа Господня в Иерусалим

Завершены ремонтно-реставрационные работы в церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

На объекте культурного наследия регионального значения 1901 года выполнен ремонт кровли, фасадов, цокольной части, ступеней в храм. Заменены полы, оконные и дверные заполнения, установлены печи и лестницы для подъема на колокольню. Устроена молниезащита.

Это один из самых больших храмов на Псковской земле. Общая площадь — 800 кв. м.

Напомним, церковь построена в 1896-1901 г. священником Петром Кулигиным и его сыном священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным по проекту инженера С. Андреева. Храм был закрыт в 1937 г., тогда же арестован священник Василий Смирнов.

Храм до начала работ.

Фото: anopskov.ru