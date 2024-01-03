Общество

Еще с пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области

Еще с пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области. Об этом 6 января в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В Псковской области простились с пятью военнослужащими, погибшими в ходе СВО при исполнении воинского долга: младшим сержантом Андреем Бересневым, младшим сержантом Станиславом Запорожцем, ефрейтором Александром Бегаевым, гвардии рядовым Александром Антоновым, гвардии рядовым Павлом Пуздриным.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь и поддержку», - пообещал глава региона.