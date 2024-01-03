Общество

Патриарх Кирилл поздравил православных с наступающим Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступающим праздником Рождества Христова духовенство и верующих, в традиционном Рождественском послании он напомнил о «великой спасительной силе любви» и призвал не бояться «тревожных обстоятельств нынешнего времени». Обращение патриарха опубликовано на сайте издательства Московской патриархии и епархиальных ресурсов Русской православной церкви.

«Любовь - настоящая причина и движущая сила божественных поступков. Он привел в бытие мир и сотворил человека, щедро наделив его дарами. По любви пришел спасти его, когда тот отпал от общения со своим Творцом. По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы "любили друг друга», - говорится в обращении.

Говоря о том, как этого достичь в мире, «где столько зла и ненависти», предстоятель Русской церкви отметил, что для этого «прежде всего необходимо открыть и отдать свое сердце Богу». Он призвал «прославлять воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего - добрыми делами».

«Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой "всех в смятении и печали сущих», - говорится в послании.