Патриарх Кирилл поздравил православных с наступающим Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с наступающим праздником Рождества Христова духовенство и верующих, в традиционном Рождественском послании он напомнил о «великой спасительной силе любви» и призвал не бояться «тревожных обстоятельств нынешнего времени». Обращение патриарха опубликовано на сайте издательства Московской патриархии и епархиальных ресурсов Русской православной церкви.
«Любовь - настоящая причина и движущая сила божественных поступков. Он привел в бытие мир и сотворил человека, щедро наделив его дарами. По любви пришел спасти его, когда тот отпал от общения со своим Творцом. По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы "любили друг друга», - говорится в обращении.
Говоря о том, как этого достичь в мире, «где столько зла и ненависти», предстоятель Русской церкви отметил, что для этого «прежде всего необходимо открыть и отдать свое сердце Богу». Он призвал «прославлять воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего - добрыми делами».
«Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой "всех в смятении и печали сущих», - говорится в послании.
По словам патриарха, сила любви исцеляет равнодушие и злобу, ненависть и обиды, она также «смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений». Если верующие будут так поступать, то они действительно исполнят свое христианское призвание, отмечается в обращении.
«Будем помнить о том, что если сам Вседержитель <...> заключил в свои объятия человеческую историю и обещал "пребыть с нами во все дни до скончания века", то нам нечего страшиться и бояться тревожных обстоятельств нынешнего времени. Откликаясь на великую любовь Спасителя, научимся же полностью вверять себя Господу и уповать на его благой промысл», - добавил патриарх.