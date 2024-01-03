Общество

Икону «Троица» привезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества

Икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, в пятницу, 5 января, доставили в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на официальном сайте религиозной организации.

Образ был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Эммануиловича Грабаря. Там он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем, пишут «Известия».

Известно, что сейчас икона помещена в специальный киот и установлена у правого клироса храма. Перед Святой Троицей молебен совершил митрополит Григорий в сослужении епископа Кирилла, протоиерея Георгия Мартынова и протоиерея Андрея Марущака.

«В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения», — добавили в пресс-службе храма.