Общество

Порядка 50 человек ежедневно обращаются в псковский травмпункт в новогодние праздники

Около 70 человек ежедневно обращаются в приемный покой Псковской областной клинической больницы в праздничные дни. В травмпункте цифра за день достигает 50 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

«Новогодние праздники – это не повод останавливать работу в больнице. Стационар больницы продолжает работать в обычном режиме, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», - рассказали в учреждении.

Главный врач больницы Евгений Панферов лично контролирует работу всех отделений.

«Коллектив больницы работает слаженно, делает все возможное, чтобы люди получали необходимое лечение и заботу», – отметил он.