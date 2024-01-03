Что делать при нападении злоумышленника, напомнили псковичам

Какими должны быть действия в случае, если он подвергся нападению злоумышленников, напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Также нужно постараться запомнить внешность подозреваемого, его одежду, обувь. Обратить внимание следует на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования.
В случае, если есть свидетели, попросите их подождать вместе с вами до прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, запишите их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона, продолжили в ведомстве.
«Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка», - заключили в полиции.