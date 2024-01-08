Общество

Психологи посоветовали не оставлять новогодний декор надолго

Новогодний декор в квартире, оставленный надолго, не поможет россиянам сохранить ощущение праздника, рассказали психологи.

«Первую неделю ощущение праздника, вторую, пятую, шестую, но потом ощущение праздника уходит. <…> Неестественно для человеческой психики все время испытывать праздничное воодушевление», - пояснил психолог Михаил Хорс.

Кроме того, по словам Хорса, оставляя украшения надолго, люди могут к ним привыкнуть. «И елка становится настолько привычной как элемент интерьера, что уже рука не поднимается ее убрать», - констатировал он.

С ним согласна психолог Ксения Жаркова. «Со временем происходит привыкание к стимулу и снижается реакция на него. Это значит, что яркая гирлянда будет вас радовать, как только вы ее повесите, но вы перестанете ее замечать, если она будет включаться изо дня в день независимо от праздников», - приводит слова психолога РИА Недвижимость.

Также Жаркова объяснила, почему россияне могут оставлять новогодний декор на длительный период.

«Украшения напоминают о Новом годе. Для большинства Новый год - семейный праздник, символ надежды на лучшее будущее. Любое напоминание о празднике дарит чувство радости, вдохновения», - сказала психолог, добавив, что помешать гражданам убрать украшения и разобрать елку могут занятость, нехватка сил и времени.

Жаркова советует наряжать елку незадолго до Нового года и убирать ее и другие предметы тематического декора через несколько дней после праздника.