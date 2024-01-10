Общество

Россиян предостерегли от покупки семян для рассады с броскими названиями

Товар без яркого названия порой сложнее продать, не являются исключением и семена, которые предлагают магазины владельцам дач и приусадебных участков: такие наименования бывают достаточно забавными, но иногда за ними кроется подделка - поэтому, чтобы не купить фальсификат, название на упаковке надо проверять в государственном реестре селекционных достижений, сообщили эксперты.

Магазины предлагают огромный ассортимент семян, и пополняется он каждый год - ведь работа над созданием новых сортов и совершенствованием уже выведенных гибридов ведется постоянно. «Поэтому, чтобы подчеркнуть качества и отличаться от примелькавшихся названий, селекционеры дают маркетологам задание придумать название, которое вызвало бы отклик, которое обязательно запомнят», - говорит эксперт Союза садоводов Ольга Воронова.

«Но иногда под такими яркими названиями кроются поддельные семена сомнительной всхожести, купленные навалом в других странах, их нужно продать. Поэтому не надо доверять красивым пакетикам и необычным названиям - всю информацию надо проверять в госреестре», - приводит слова Вороновой РИА Новости.

Государственный реестр селекционных достижений РФ содержит информацию обо всех сортах растений и породах животных, зарегистрированных в РФ, его ведением занимается Госкомиссия по испытанию и охране селекционных достижений. Семена сельхозкультур с необычными названиями в нем присутствуют - к примеру, гибрида томата «Жирдяй», а также огурца «Настоящий мужик», арбуза «Шуга бейби». Но не всегда так: на одном из сайтов в интернете упоминались «Борзая» белокочанная капуста и редис «Любовный треугольник» - их в госреестре нет.

В целом необычные названия семян неудивительны, и порой это не только маркетинговый ход: многие гибриды созданы давно, и селекционеры постоянно работают с ними, улучшая качество. Это длительный процесс, и в некоторых случаях названия посвящаются близким и дорогим людям, даются в честь детей - например, капуста «Мишутка» - или жены, коллег и так далее, говорит доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Марина Дыйканова.

Порой, добавляет она, названия отражают свойства, присущие сорту: например, огурец «Киборг» устойчив к болезням и хорошо плодоносит, томат «Жирдяй» - округлой формы, томаты «Лимончелло» и «Наоми» - желтой и темной окраски, а арбуз «Шуга бейби» - маленький и сладкий. По именам создателей семена гибридов тоже называют - например, белокочанная капуста «Крюмон» - первые части фамилий российских селекционеров Анатолия Крючкова и Григория Монахоса, есть горох «Жегалова 112» и картофель «Лорх» (в честь Сергея Жегалова и Александра Лорха).

Более простые варианты - по географическому названию: томаты «Грибовские», огурцы «Муромские», брюква «Красносельская». Но словосочетания «самый ранний», «самый урожайный» в названиях упоминать не рекомендуется, заметила эксперт; эти отличия описываются в характеристике сорта после апробации.