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Общество

Юрист перечислил способы защитить пожилых людей от мошенников

08.01.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Пожилые люди в силу доверчивости и дефицита общения чаще других становятся жертвами аферистов, уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, именно на старшее поколение рассчитана наиболее распространенная уловка злоумышленников – представиться сотрудниками Следственного комитета или ФСБ, убедить потенциальную жертву, что кто-то пытается украсть ее деньги с депозита, а затем заставить перевести сбережения на чужой, якобы безопасный счет.

«Выборка у мошенников абсолютно бессовестная, бесчеловечная. Они по базам вычисляют пенсионеров и с ними конкретно "работают". У пожилых людей много времени, их очень просто подсадить на иглу бесконечного общения. Они иногда страдают от дефицита положительной оценки, а мошенники говорят: "Какой вы молодец, помогаете следствию!" И все, человек ведется. Кроме того, играет роль привычка советская – помогать государству и правоохранительным органам. Конечно, это еще и страх за свои сбережения. Ведь мошенники говорят: вы сейчас потеряете средства. И начинается: переводят деньги, кредиты берут, квартиры переписывают», – пояснил Соловьев.

Юрист рекомендует договориться с пожилыми родственниками, что решения о любых операциях с деньгами должны приниматься сообща, всей семьей.

«Я понимаю, что полностью человека нельзя поставить под контроль. Поэтому здесь должны быть абсолютно понятные действия всех членов семьи. Например, можно договориться, что никто не снимает деньги и не делает никаких переводов, не посоветовавшись с другими. Подыграйте – сами выносите такие вопросы на семейный совет. Объясните, что все решается не в моменте, когда кто-то этого требует – ведь мошенники создают цейтнот, "садятся на уши" и до последнего обирают – а нужно включить критическое мышление, посоветоваться, чтобы все оценили ситуацию», – приводит слова Соловьева радио Sputnik.

Важно предупредить пожилого родственника, что не надо отвечать на звонки с неизвестных номеров, продолжил он.

«Нужно научить человека в возрасте не подходить к телефону, не отвечать на звонки от людей, которых он не знает. Надо его убедить, что эти звонки никакого отношения к его текущей жизни не имеют. Можно вообще заблокировать звонки с неизвестных номеров. Социальные фонды, собесы, другие госучреждения уже давно не обзванивают граждан по телефону, все вопросы решаются при личном визите. Пенсионер должен понимать, что звонок ему (с неизвестного номера – ред.) – это потенциальная опасность», – считает Соловьев.

Кроме того, существуют определенные правовые механизмы для защиты старшего поколения от аферистов, отметил он.

«Пожилой человек на своего близкого родственника может подписать у нотариуса генеральную доверенность на распоряжение всеми счетами, чтобы самому этим не заниматься. Также можно пойти в банк и оформить запрет на перевод денег. Это добровольное действие, человек к нему осознанно приходит. И, конечно, четко поставить запрет на осуществление каких-то действий с недвижимостью, потому что недвижимость – это главная цель мошенников. Тут важно объяснить пожилому человеку, что это не забота наследников о наследстве, а забота о его безопасности, чтобы он не был вынужден на старости лет уезжать с насиженного места», – заключил Соловьев.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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