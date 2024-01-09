Общество

Собаки в псковском приюте могут начать голодать из-за поломки варочного котла

Электрический варочный котёл сломался в зооприюте «Шанс» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в зооприюте.

Фото: зооприют «Шанс»

«В приюте случилась беда! Не выдержал адских морозов и сломался наш драгоценный электрический варочный котёл, в котором ежедневно варится каша для почти трехсот собак приюта. Собаки под угрозой голода! Ежедневно необходимо сварить 300 – 400 литров каши. Сухого корма на наше количество подопечных нужно 150 килограмм в день», – рассказали сотрудники приюта.

В приюте уточнили, что подобное оборудование должно находится в помещении, которого у организации пока нет.

Реквизиты для оказания помощи приюту:

карта Сбербанка для пожертвований: 5469400989798686

привязана к телефону: +7-911-352-63-03

получатель: Мария Анатольевна В.