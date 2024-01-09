Что делать при задержке авиарейса, объяснили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор разъясняет, как действовать при задержке рейса. Рекомендации опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.
В случае задержки рейса у авиапассажиров есть право:
- отказаться от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным»;
- потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Пассажир вправе обратиться с претензией, приложив к ней копии документов, подтверждающие понесенные убытки. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев;
- взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие обстоятельств, не зависящих от него.
При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные дополнительные услуги, а именно:
- на организацию хранения багажа;
- предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет;
- обеспечение прохладительными напитками, а также 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2-х часов;
- обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 4-х часов, далее – каждые 6 часов в дневное время и 8 часов в ночное;
- размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время, а также доставку пассажиров транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.