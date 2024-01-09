Общество

Нацпроекты в Псковской области реализованы с рекордным показателем в 99,69%

Мероприятия президентских национальных проектов в Псковской области в прошлом году завершены с рекордным показателем в 99,69%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто был причастен к столь высокому результату: «Это действительно победа, учитывая какой непростой был год, насколько вырос объем средств, и как много было сложностей, связанных со строительством».

Напомним, объем средств, которые в Псковской области направлялись на реализацию нацпроектов, увеличивается из года в год. С 5,8 млрд рублей в 2019 году до 16 млрд рублей в 2023 году.

Так, например, в Псковской области в рамках нацпроектов построено четыре школы на 2,5 тысяч мест, 17 детских садов на 2,6 тысяч мест. В сфере здравоохранения закуплено 6 тысяч единиц современного медицинского оборудования и более 200 автомобилей. Построено 111 стационарных ФАПов и приобретены 16 передвижных.

В сфере культуры при поддержке федерального финансирования проведен капитальный ремонт 15 сельских домов культуры, еще 7 обеспечены музыкальными инструментами, приобретено 20 автоклубов, создано 13 модельных муниципальных библиотек. Приведены в порядок почти 875 км дорог и капитально отремонтированы 9 мостов. Комплекс мероприятий реализован по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств, созданию спортивных объектов и др.