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Общество

Котодромы: дети оценили звездных котов в центре Пскова

09.01.2024 15:47|ПсковКомментариев: 0

Псков накануне нового года стал местом обитания не только барсиков, но и более увесистых во всех смыслах слова представителей семейства кошачьих. Три огромных кота - черных со звездами! - появились в декабре в центре города. Но это еще не все: при ближайшем рассмотрении звездные коты оказались скалодромами, чем вызвали споры в соцсетях. Некоторые горожане высказывали опасения, что на этих «котодромах» только увечья можно получить, другие и вовсе были недовольны их внешним видом: почему это какие-то нейтральные коты, а, например, не герои сказок Пушкина...

Откуда взялись новые арт-объекты, почему были установлены зимой и насколько они безопасны в эксплуатации, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

В сердце Пскова

«В 2022 году Псков принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского центра города. Проект «Сердце Пскова» стал победителем. В рамках программы были сделаны иллюминация и смотровая площадка на ул. Воеводы Шуйского. Реализация туристического кода предусматривала также приобретение арт-объектов. В ходе совещания и рассмотрения вариантов выбор остановился на котах-скалодромах», - рассказал заместитель главы администрации Пскова - начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.

По его словам, такие объекты популярны у детей, поэтому местом размещения двух котов стала площадка для малышей в Детском парке. Еще один скалодром был установлен на набережной Великой, где тоже планируется оборудование новой детской площадки.

«В Пскове не так много скалодромов для маленьких деток. Поэтому мы ожидаем, что летом они будут пользоваться популярностью, и мы будем дальше развивать данное направление», - сказал Александр Грацкий.

У производителей подобного оборудования можно найти разные варианты фигур-скалодромов. Но выбор был сделан именно в пользу котов. «Мы решили, что кот смотрится лучше. Не так далеко расположены барсики. Поэтому решили остановиться на «кошачьей теме»», - пояснил заместитель главы администрации города.

Коты-скалодромы были закуплены для города на аукционе в рамках ФЗ-44, установлены и закреплены до конца 2023 года. «Конкурс был достаточно большой, и участников заявилось несколько. В ходе проведения торгов удалось сэкономить денежные средства. На экономию была закуплена иллюминация», - сказал Александр Грацкий.

Стекать с кота

Коты достаточно большие - более 2 метров высотой. Рассчитаны на разный детский возраст. Даже более того способны выдержать и взрослого человека, который, предположим, заберется на объект, чтобы снять с него малыша.

Скалодромы не предполагают использования страховки, но при этом достаточно безопасны благодаря своей обтекаемой форме. «Если ты соскользнул, то не падаешь, а как бы скатываешься по ней. Покрытие на детской площадке прорезиненное, чтобы в случае соскока со скалодрома не было повреждений. Но хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они смотрели за детьми во время пользования скалодромом», - предупредил Александр Грацкий.

Впрочем, у профессиональных спортсменов к новым объектам есть замечания. «Я бы добавил нескользящий коврик на голову котам. Потому что наверняка кто-нибудь полезет и может «навернуться»», - высказал мнение промышленный альпинист Андрей.

В остальном коты, по его мнению, красивые и безопасные. И, если ими будут пользоваться дети, то запаса прочности у них хватит. Впрочем, по мнению Андрея, «адекватный взрослый на такой скалодром не полезет». «Никакого интереса тут не вижу», - сказал он.

Выглядят современно

О красоте спорить не будем - с этим сложно угодить всем. Но лично мое мнение: коты хороши и отлично смотрятся на площадке в Детском парке. И уж никакие они не «страшные». Напротив, новые арт-объекты так и притягивают детей, несмотря на то, что в зимнее время скалодромами пользоваться нельзя. Малышей не обманешь - и вряд ли им покажется привлекательной некрасивая игрушка.

«На мой взгляд, коты выглядят неплохо. Это лучше, чем эксплуатирование старых образов, архаичных персонажей. Коты выглядят современно, - высказал мнение псковский дизайнер, автор брендированных люков Михаил Гнедин. - С визуальной точки зрения меня ничего не смущает. Вопрос только, выдержат ли они проверку эксплуатацией - насколько они прочные».

Дизайнер также отметил, что надо делать больше объектов, которые выглядят современно. «Хороший город - это там, где сочетаются современные и древние объекты. Если детям понравится - то будет круто», - сказал он.

Однако Михаил Гнедин уверен, что, несмотря на ограничения, «лазать будут все». «И эти котики должны выдержать всех маленьких, взрослых и по нескольку человек разом», - сказал он.

Говоря о безопасности новых арт-объектов, дизайнер заметил, что «разбиться можно, упав с любой возвышающейся поверхности». «Самое страшное, что может быть на площадке, - это качели. С них падают, они могут кому-нибудь «прилететь». По сравнению с качелями коты - это супер-безопасный объект»,- сказал он.

Поэтому актуальнее вопрос безопасности самих котов. Ломать - не строить. И, к сожалению, псковичи порой любят испытывать свою силу там, где не нужно. Но городская администрация уверена, что с этой проблемой помогут справиться правоохранители.

«В Детском парке есть камеры видеонаблюдения. Плюс, как показала практика, наша полиция очень оперативно умеет находить вандалов. Надеюсь, это заставит задуматься тех, у кого чешутся руки», - сказал Александр Грацкий.

По коту - в каждый двор

Коты-скалодромы - не последнее приобретение города. Проводя работу по развитию комфортной городской среды, УГХ взаимодействует с жителями, учитывает их мнение. И если псковичам понравятся такие скалодромы на детских площадках, то «под тематику определенных пространств можно будет заказать что-то новенькое».

В спальных районах тоже будут появляться новые объекты для детей. «В настоящее время разыгран муниципальный контракт на благоустройство сквера на Сиреневом бульваре. Также планируется строительство детских площадок в разных микрорайонах. В прошлом году в голосовании за объекты благоустройства победу одержал проект сквера у гостиницы «Рижская». Мы не остановимся на одном районе, а постараемся преобразить как можно больше пространств», - пообещал Александр Грацкий.

Кроме того, хорошим инструментом в этом плане являются ТОСы, которые могут участвовать в грантовых конкурсах и получать средства на то, что считают нужным. Захотят во дворе установить такого кота - пожалуйста!

Светлана Синцова

 

 

Теги: #коты #арт-объекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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