Общество

Скончалась доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Никандрова

Преподаватель, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Никандрова ушла из жизни в Пскове на 64-м году. Об этом сообщается в группе института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ИГУМ / «ВКонтакте»

«На протяжении всей своей 35-летней преподавательской работы Ирина Евгеньевна щедро делилась со своими учениками - студентами исторического, филологического и других факультетов - результатами своего научного творчества, представляя в своих курсах культурную жизнь Ленинграда и Пскова в 1920-1930-е года. Как опытнейший преподаватель и педагог, который на протяжении многих лет вел курс истории России с древнейших времен до наших дней для студентов первого курса и курс новейшей истории России для выпускных курсов исторического факультета, И. Е. Никандрова снискала огромное уважение, любовь и авторитет среди студентов и коллег. Не только как высокопрофессиональный специалист, но и как добрый, порядочный, неравнодушный человек, настоящий друг и товарищ Ирина Евгеньевна притягивала к себе людей», - отметили в институте.

Коллектив института гуманитарных наук и языковых коммуникаций скорбит по поводу кончины Ирины Никандровой и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

О времени прощания с Ириной Никандровой будет сообщено дополнительно.