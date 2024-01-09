Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Академия Слуха» подарки
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
влиятельная сотня
2023 полититоги
новое поколение сето
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«обратный отсчет» с губернатором
«Истфакт» Сокровища Острова
коронные фразы
Господин Рейтингомер
как пользоваться газом
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 09.01.2024 13:320 Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде - синоптик 10.01.2024 07:000 Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно 09.01.2024 21:530 Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие 09.01.2024 21:430 Псковский губернатор объяснил, как будет действовать закон о запрете склонения к аборту 09.01.2024 21:220 Скончалась доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Никандрова 09.01.2024 21:200 Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 03.01.2024 09:001 Умер экс-директор Псковского завода ТЭСО Владимир Тарасов 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове 09.01.2024 09:450 Сотрудники ФСБ в Псковской области разоблачили чиновника, скрывшего ВНЖ в Эстонии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно

10.01.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Фишинговые сайты, которые маскируются под официальные интернет-ресурсы, смогут оперативно выявлять и блокировать, не дожидаясь решения суда. Над соответствующим механизмом совместно работает ряд государственных ведомств, а в Минцифры рассказали, что информационная система для этого уже создана. Однако, по мнению экспертов, необходимо защитить пользователей Сети и от многочисленных копий вредоносных ресурсов, которые могут создавать злоумышленники.

Генпрокуратура России совместно с Минцифры и Роскомнадзором подготовила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы. Об этом «Парламентской газете» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Законопроект направлен на совершенствование ограничения доступа к фишинговым ресурсам, выявляемым Минцифры России», — говорится в ответе на запрос издания. В Генпрокуратуре добавили, что постоянно ведут мониторинг информации в интернете, мессенджерах и соцсетях на предмет запрещенной информации.

Усовершенствовать хотят уже запущенную систему обнаружения мошеннических сайтов «Антифишинг», подтвердили в Минцифры. Ведомства обсуждают расширение взаимодействия с Генпрокуратурой по вопросам блокировки фишинговых сайтов, то есть мошеннических ресурсов, замаскированных под официальные порталы компаний или госорганов. Сейчас с момента обнаружения такого сайта до его блокировки по решению суда может пройти несколько месяцев, при этом Генпрокуратура сможет выносить решение гораздо быстрее, что защитит пользователей от угроз.

О том, когда законопроект могут внести на рассмотрение парламента, в ведомствах не сообщили. В IT-комитете Госдумы также не располагают этой информацией.

Информсистему «Антифишинг» разработали в России, она автоматически выявляет сайты, которые маскируются под официальные ресурсы, сообщили в Минцифры. На них злоумышленники могут незаконно получать персональные данные пользователей, предлагать для скачивания вредоносный софт, продавать несуществующие услуги. Такие ресурсы наносят вред не только пользователям, но и деловой репутации добросовестных компаний.

Система отслеживает подозрительную активность сайтов и позволяет получать информацию о фишинговых сайтах от сторонних источников, быстро отслеживать новые, перерегистрированные и перенесенные домены, прекращать деятельность фишинговых сайтов при автоматизированном взаимодействии госорганов.

На специально созданной Минцифры странице в интернете о подозрении на фишинг может сообщить любой пользователь. В ведомстве эту информацию проверят, и если она подтвердится, сайт заблокируют.

Важность оперативной, даже мгновенной блокировки запрещенной информации заключается в том, что создатели ресурсов с противоправным контентом могут в короткое время открывать новые и новые сайты в большом количестве, рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. «К примеру, блокируется сайт, при помощи которого распространяются наркотические вещества, а через небольшое время появляется сайт-копия заблокированного, но с немного измененной ссылкой, — объяснил парламентарий. — В данном случае для закрытия сайта-копии необходимо проходить второй круг процесса блокировки. Поэтому необходима оперативная система мгновенной блокировки опасного контента».

Технологии распространения информации позволяют многократно тиражировать контент, создавать зеркала ресурсов, незначительно видоизменять и тем самым избегать блокировок или затруднять их применение, подтвердил нашему изданию зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

«С появлением сервисов генеративного контента процесс создания любых материалов еще более упростился, — объяснил эксперт. — В этой связи регулятору необходимо соответствовать требованиям времени, внедрять механизмы более оперативного реагирования, что может требовать корректировки закона».

Сейчас Роскомнадзор занимается блокировкой информационных ресурсов, предоставляющих запрещенный на территории России контент. Это, в частности, детская порнография, пропаганда наркотиков, азартных игр, незаконная продажи алкоголя, информация об изготовлении взрывчатки и оружия, пропаганда ЛГБТ*, педофилии и смена пола, суицида и другое. Такие ресурсы могут быть заблокированы внесудебным путем, что делает ограничение доступа к этому контенту более оперативным, напомнил Артем Шейкин. При этом блокировка информации экстремистского характера, клевета в интернете и некоторые другие сведения могут быть заблокированы лишь на основании судебного решения.

В прошлом году начала работать система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Она распознает информацию по символам, текстам, фотографиям, видеоматериалам, что позволяет быстро находить контент, в котором содержится опасная тематика, рассказал сенатор Шейкин. До внедрения «Окулуса» анализ происходил преимущественно вручную, отметил он. Теперь же регулятор получил новые механизмы, благодаря которым зачистка интернета от противоправной информации будет происходить быстрее и эффективнее.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 72 человека
10.01.2024, 07:190 Утонувшую после дрифта на Великой Audi достали из воды. ВИДЕО 10.01.2024, 07:000 Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно 09.01.2024, 22:001 В Южной Корее запретили есть собак 09.01.2024, 21:570 Водоснабжение восстановили в многоквартирном доме на улице Байкова в Пскове
09.01.2024, 21:530 Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие 09.01.2024, 21:430 Псковский губернатор объяснил, как будет действовать закон о запрете склонения к аборту 09.01.2024, 21:400 Продолжается прием заявок на участие в поэтических чтениях в Псковской областной библиотеке 09.01.2024, 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове
09.01.2024, 21:220 Скончалась доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Никандрова 09.01.2024, 21:200 Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт 09.01.2024, 21:002 Рекордный за 30 лет урожай картофеля собрали в России в 2023 году 09.01.2024, 20:402 Выводы о частицах нанопластика в воде прокомментировало руководство «Союзнапитков»
09.01.2024, 20:200 Рождество Христово в русской литературе станет темой лекции в Пскове 09.01.2024, 20:000 Есть фрукты при перепадах погоды рекомендовала представитель ВОЗ 09.01.2024, 19:531 Историк проведет в Изборске лекцию «Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем…» 09.01.2024, 19:410 Водитель Mitsubishi проехал на «красный» и влетел в ГАЗель в центре Великих Лук
09.01.2024, 19:400 Сироты при Псковском гарнизонном батальоне «читали зады» в 1802 году 09.01.2024, 19:200 Выставка живописи в стиле нонфигуративности откроется в Пскове 09.01.2024, 19:160 Авария на водопроводе произошла на улице Байкова в Пскове 09.01.2024, 19:000 О сроках сдачи декларации о доходах напомнили псковичам
09.01.2024, 18:570 Запрет выхода на лёд снят в двух районах Псковской области 09.01.2024, 18:450 Более 800 детей посетили профсоюзные новогодние елки в Пскове 09.01.2024, 18:380 Итоги нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе подвел псковский губернатор 09.01.2024, 18:270 Музыкальный спектакль «Ванька-мечтатель» показали в Пскове
09.01.2024, 18:180 Хор из Петербурга выступил в усадьбе Вечаша в Плюсском районе 09.01.2024, 18:150 Как войти в рабочий ритм после новогодних праздников, рассказала психолог 09.01.2024, 18:001 Что делать при задержке авиарейса, объяснили в Роспотребнадзоре 09.01.2024, 17:500 Сказку с оркестром и песочной анимацией «Спящая красавица» показали псковичам
09.01.2024, 17:480 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун. ВИДЕО 09.01.2024, 17:400 Мастер-классы при участии чемпионки мира прошли в спортшколе «Бригантина» в Пскове 09.01.2024, 17:311 Почти 15 млн человек посетили кинотеатры в новогодние праздники в РФ 09.01.2024, 17:180 Концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей» пройдет в Пскове 31 января
09.01.2024, 17:140 Системы экстренного оповещения установили в двух псковских школах после вмешательства приставов 09.01.2024, 17:000 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун 09.01.2024, 16:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 января 09.01.2024, 16:490 Повестки в военкомат получили 13 мигрантов в Пскове в новогодние праздники
09.01.2024, 16:410 Собака вмерзла в снег в Островском районе 09.01.2024, 16:400 Проверку по факту смерти женщины при пожаре проводят в Дновском районе 09.01.2024, 16:390 Илья Авербух проведет лекцию в Пскове о достижениях России 09.01.2024, 16:380 Игорь Сопов доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к выборам президента РФ в 2024 году
09.01.2024, 16:180 Зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда назначен Сергей Ювченко 09.01.2024, 16:040 Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям 09.01.2024, 15:471 Котодромы: дети оценили звездных котов в центре Пскова 09.01.2024, 15:410 До +2 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 10 января
09.01.2024, 15:260 Итоги нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология» подвел псковский губернатор 09.01.2024, 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 09.01.2024, 15:120 Названа возможная причина ДТП с 66 автомобилями в Новгородской области 09.01.2024, 14:570 МВД объявило в розыск Ходорковского*
09.01.2024, 14:550 Нетрезвые водители попались полицейским в Псковской области в первые дни января 09.01.2024, 14:480 Большинство респондентов ПЛН ждут стабилизации международной обстановки в 2024 году 09.01.2024, 14:455 Несколько автобусов псковских городских маршрутов вышли из строя из-за морозов 09.01.2024, 14:320 Меньше смотреть новости и телевизор при стрессах посоветовала представитель ВОЗ
09.01.2024, 14:240 Почти 3 млн рублей отдали жители Псковской области мошенникам с начала года 09.01.2024, 14:100 Этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится в Мальской долине 09.01.2024, 13:540 Сбившему в Пскове столб освещения водителю назначено исследование на алкоголь 09.01.2024, 13:471 Нацпроекты в Псковской области реализованы с рекордным показателем в 99,69%
09.01.2024, 13:460 Печорский суд за 10 дней постановил выдворить за пределы РФ свыше 40 иностранцев 09.01.2024, 13:320 Старый Новый год псковичи встретят при зимней погоде - синоптик 09.01.2024, 13:280 Единый день сбора подписей для выдвижения Путина на выборы состоится 16 января 09.01.2024, 13:160 Снижение количества абортов зафиксировали в Псковской области в 2022 году
09.01.2024, 13:080 Программы обновления всех систем ЖКХ будут продолжены — Песков 09.01.2024, 13:020 Монтаж систем подачи природного газа завершился в жилых домах пыталовского поселка Белорусский 09.01.2024, 12:560 Количество свадеб резко увеличилось в Псковской области в 2022 году 09.01.2024, 12:540 «Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте? ВИДЕО
09.01.2024, 12:400 Новогодние праздники в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка, заявили в полиции 09.01.2024, 12:261 Самоубийство в Псковской области за год совершили свыше сотни человек 09.01.2024, 12:220 Международный турнир по волейболу прошел в Пскове 09.01.2024, 12:210 Новогодние подарки разочаровали каждого шестого россиянина - опрос
09.01.2024, 12:180 Псковская делегация сдала подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы 09.01.2024, 12:141 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа «Скворцы Степанова» 09.01.2024, 12:080 При пожарах в Псковской области за год погибли 75 человек 09.01.2024, 12:040 Систему оповещения населения проверят в Псковской области 10 января
09.01.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Можно ли научиться петь во взрослом возрасте? 09.01.2024, 12:010 Николая Харитонова зарегистрировали кандидатом на выборах президента РФ 09.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 января 09.01.2024, 11:440 Три человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru