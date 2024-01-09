Общество

Запрещенный контент в интернете хотят блокировать мгновенно

Фишинговые сайты, которые маскируются под официальные интернет-ресурсы, смогут оперативно выявлять и блокировать, не дожидаясь решения суда. Над соответствующим механизмом совместно работает ряд государственных ведомств, а в Минцифры рассказали, что информационная система для этого уже создана. Однако, по мнению экспертов, необходимо защитить пользователей Сети и от многочисленных копий вредоносных ресурсов, которые могут создавать злоумышленники.

Генпрокуратура России совместно с Минцифры и Роскомнадзором подготовила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы. Об этом «Парламентской газете» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Законопроект направлен на совершенствование ограничения доступа к фишинговым ресурсам, выявляемым Минцифры России», — говорится в ответе на запрос издания. В Генпрокуратуре добавили, что постоянно ведут мониторинг информации в интернете, мессенджерах и соцсетях на предмет запрещенной информации.

Усовершенствовать хотят уже запущенную систему обнаружения мошеннических сайтов «Антифишинг», подтвердили в Минцифры. Ведомства обсуждают расширение взаимодействия с Генпрокуратурой по вопросам блокировки фишинговых сайтов, то есть мошеннических ресурсов, замаскированных под официальные порталы компаний или госорганов. Сейчас с момента обнаружения такого сайта до его блокировки по решению суда может пройти несколько месяцев, при этом Генпрокуратура сможет выносить решение гораздо быстрее, что защитит пользователей от угроз.

О том, когда законопроект могут внести на рассмотрение парламента, в ведомствах не сообщили. В IT-комитете Госдумы также не располагают этой информацией.

Информсистему «Антифишинг» разработали в России, она автоматически выявляет сайты, которые маскируются под официальные ресурсы, сообщили в Минцифры. На них злоумышленники могут незаконно получать персональные данные пользователей, предлагать для скачивания вредоносный софт, продавать несуществующие услуги. Такие ресурсы наносят вред не только пользователям, но и деловой репутации добросовестных компаний.

Система отслеживает подозрительную активность сайтов и позволяет получать информацию о фишинговых сайтах от сторонних источников, быстро отслеживать новые, перерегистрированные и перенесенные домены, прекращать деятельность фишинговых сайтов при автоматизированном взаимодействии госорганов.

На специально созданной Минцифры странице в интернете о подозрении на фишинг может сообщить любой пользователь. В ведомстве эту информацию проверят, и если она подтвердится, сайт заблокируют.

Важность оперативной, даже мгновенной блокировки запрещенной информации заключается в том, что создатели ресурсов с противоправным контентом могут в короткое время открывать новые и новые сайты в большом количестве, рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин. «К примеру, блокируется сайт, при помощи которого распространяются наркотические вещества, а через небольшое время появляется сайт-копия заблокированного, но с немного измененной ссылкой, — объяснил парламентарий. — В данном случае для закрытия сайта-копии необходимо проходить второй круг процесса блокировки. Поэтому необходима оперативная система мгновенной блокировки опасного контента».

Технологии распространения информации позволяют многократно тиражировать контент, создавать зеркала ресурсов, незначительно видоизменять и тем самым избегать блокировок или затруднять их применение, подтвердил нашему изданию зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

«С появлением сервисов генеративного контента процесс создания любых материалов еще более упростился, — объяснил эксперт. — В этой связи регулятору необходимо соответствовать требованиям времени, внедрять механизмы более оперативного реагирования, что может требовать корректировки закона».

Сейчас Роскомнадзор занимается блокировкой информационных ресурсов, предоставляющих запрещенный на территории России контент. Это, в частности, детская порнография, пропаганда наркотиков, азартных игр, незаконная продажи алкоголя, информация об изготовлении взрывчатки и оружия, пропаганда ЛГБТ*, педофилии и смена пола, суицида и другое. Такие ресурсы могут быть заблокированы внесудебным путем, что делает ограничение доступа к этому контенту более оперативным, напомнил Артем Шейкин. При этом блокировка информации экстремистского характера, клевета в интернете и некоторые другие сведения могут быть заблокированы лишь на основании судебного решения.

В прошлом году начала работать система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Она распознает информацию по символам, текстам, фотографиям, видеоматериалам, что позволяет быстро находить контент, в котором содержится опасная тематика, рассказал сенатор Шейкин. До внедрения «Окулуса» анализ происходил преимущественно вручную, отметил он. Теперь же регулятор получил новые механизмы, благодаря которым зачистка интернета от противоправной информации будет происходить быстрее и эффективнее.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.