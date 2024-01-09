Общество

Житель Пскова выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион»

Житель города Пскова купил лотерейный билет в отделении Почты России на улице Труда, 49 и выиграл миллион рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Фото: пресс-служба УФПС Псковской области АО «Почта России»

Билет обошёлся псковичу в 100 рублей. Всего в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной лотереи» по 1 млн рублей выиграли 305 клиентов Почты России из 66 регионов.

Новогодний тираж «Мечталлион» прошел 1 января. Больше всего повезло жителям Москвы, Московской области, Новосибирской области, Краснодарского края, Ростовской и Иркутской областей, Свердловской области, Ханты-Мансийского округа – Югры, Санкт-Петербурга, Приморского края, Республики Башкортостан, Ставропольского края, Ленинградской области и Алтайского края. В каждом из этих регионов по миллиону в праздничном розыгрыше «Мечталлиона» выиграли от семи человек.

Кроме того, победителями стали жители Тульской, Волгоградской, Челябинской, Мурманской, Тверской, Смоленской, Псковской, Орловской, Томской, Тюменской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Самарской, Сахалинской, Оренбургской, Омской, Нижегородской, Калужской, Кемеровской, Владимирской, Ивановской, Белгородской, Новгородской, Вологодской, Кировской и Калининградской областей, Ямало-Ненецкого и Еврейского автономных округов, Республик Тыва, Саха, Карелия, Чувашия, Коми, Татарстан и Кабардино-Балкария, а также жители Красноярского, Забайкальского, Пермского и Хабаровского краёв.

Стоит отметить, что с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.