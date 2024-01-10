Общество

Как избавиться от набранных в праздники килограммов, рассказали эксперты

Восстановление режима, балансировка питания, здоровый сон и физическая активность помогут избавиться от лишних килограммов после праздников, следует из справочного материала, подготовленного Минздравом Ростовской области.

Специалисты считают, что за новогодние праздники легко можно набрать около 3-4 килограммов. Чтобы избавиться от них без вреда для здоровья и не вернуть их потом с излишком, следует придерживаться определенных рекомендаций.

«Вернитесь к своему привычному рациону. Восстановите режим сна. Ужинайте не позднее, чем за два часа до сна. Тратьте больше энергии, чем потребляете», - цитируют материалы РИА Новости.

В еде специалисты советуют делать упор на пище с высоким содержанием белка, который надолго сохраняет чувство сытости. Клетчатка также улучшает работу кишечника и хорошо насыщает организм. Кроме того, если резко захотелось есть, можно попробовать сначала выпить стакан воды, поскольку чувство жажды часто принимается за голод.

Здоровый сон позволяет организму вырабатывать грелин, который отвечает за контроль над аппетитом, и лептин, регулирующий чувство голода. Невыспавшийся человек ощущает недостаток энергии и пытается получить ее с помощью еды. Еще одна рекомендация - больше двигаться: ходить пешком, добавить вечерние прогулки. В течение дня не следует забывать о разминках.