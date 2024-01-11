Общество

Освященные куличи передали содержащимся в СИЗО-1 в Пскове

В период рождественских святок содержащимся в следственном изоляторе №1 города Пскова подарили освященные куличи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Одним из устоявшихся ритуалов празднования зимних святок является обычай поздравлять друг друга с рождением Христа, дарить теплоту и внимание. В связи с этим помощник начальника управления по организации работы с верующими УФСИН России по Псковской области священник Михаил Федоров посетил СИЗО города Пскова и передал содержащимся в его стенах рождественские куличи.

В преддверии посещения режимных корпусов в храме на территории изолятора отец Михаил Федоров освятил испеченные изделия, после чего совершил обход камер для содержания женщин, несовершеннолетних, остальных подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Во время общения священник рассказывал об истории святок, поздравляя всех с наступившими и наступающими праздниками.

Заканчивая визиты, священнослужитель призывал своих собеседников не нарушать закон: ни государев, ни Божий, вне зависимости от вероисповедания. А в качестве особого знака внимания и поддержки подарил каждому кулич, изготовленный на собственной пекарне СИЗО-1. Положительными эмоциями и словами благодарности закончился этот день. Содержащиеся в учреждении пообщались с отцом Михаилом и приняли в дар освященный презент.