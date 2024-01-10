Общество

Куда можно сдать новогоднюю елку на переработку, рассказали в администрации Пскова

Новогодние ели после праздников можно отправить на переработку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

В Пскове будет работать семь пунктов приема. Точки сбора 13, 14, 20 и 21 января с графиком работы с 12:00 до 14:00:

️ парковка ТЦ «Лента» (Рижский проспект, 96Б);

️ парковка ТЦ «Лента» (улица Труда, 54);

️ парковка ТЦ «Империал» (улица Коммунальная, 41);

️ парковка ТЦ «Шайба» (улица Яна Фабрициуса, 5А).

Также будут работать пункты приема:

парковка магазина на улице Ижорского Батальона, 21;

контейнерная площадка на улице Майора Доставалова, 1 (УК «Новый мир», ТОС «Майора Доставалова, 1»).

Можно привезти елку на «Экобазу» вместе с вторсырьем 14 января по режиму работы базы.

Картой с площадками сбора доступна по ссылке.

Для переработки подойдут только живые хвойные породы, без украшений. Отслужившие ели измельчат в щепу и направят в «Птичий дворик» и приюты для животных.