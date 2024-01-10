Куда можно сдать новогоднюю елку на переработку, рассказали в администрации Пскова

Новогодние ели после праздников можно отправить на переработку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.
В Пскове будет работать семь пунктов приема. Точки сбора 13, 14, 20 и 21 января с графиком работы с 12:00 до 14:00:
Также будут работать пункты приема:
Можно привезти елку на «Экобазу» вместе с вторсырьем 14 января по режиму работы базы.
Картой с площадками сбора доступна по ссылке.
Для переработки подойдут только живые хвойные породы, без украшений. Отслужившие ели измельчат в щепу и направят в «Птичий дворик» и приюты для животных.