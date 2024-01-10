Гадания, колядки и вертепный спектакль пройдут в Поганкиных палатах 13 января

В канун старого Нового года в палатах купца Поганкина в Пскове развернется святочное действо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Скриншот из видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника
По народному поверью, Васильев вечер делил святочный период на две части: «святые вечера», освящённые Рождеством Христовым, и «страшные вечера», когда бал вершила нечистая сила.
Используя магию Васильева вечера, предки гадали о будущем урожае, о здоровье и судьбе членов семьи. Особенно были распространены «подблюдные» гадания с исполнением специальных песен.
В этот вечер гостей ожидают: подблюдные гадания, визит колядовщиков, музыкальный вертепный спектакль. Посетить мероприятие можно по адресу: Некрасова, 5. Начало: 17:00