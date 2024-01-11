Общество

Доля доступных в электронном виде социально значимых услуг в Псковской области должна достигнуть 95% к 2029 году

Государственная программа «Развитие информационного общества» утверждена в Псковской области. Информация об этом опубликована на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Реализация программы к 2029 году должна привести к повышению уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Псковской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 95%.

Также в перечень целей входит:

увеличение в Псковской области к 2029 году доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%;

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

Куратор государственной программы – заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Перечень направлений государственной программы:

информационное общество Псковской области;

поддержка и развитие средств массовой информации на территории Псковской области;

цифровая трансформация Псковской области.

Объемы финансового обеспечения государственной программы составят 1 470 876 рублей.