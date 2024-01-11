Доля доступных в электронном виде социально значимых услуг в Псковской области должна достигнуть 95% к 2029 году

Государственная программа «Развитие информационного общества» утверждена в Псковской области. Информация об этом опубликована на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
Реализация программы к 2029 году должна привести к повышению уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы Псковской области, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления до 95%.
Также в перечень целей входит:
Куратор государственной программы – заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.
Перечень направлений государственной программы:
Объемы финансового обеспечения государственной программы составят 1 470 876 рублей.