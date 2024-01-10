Общество

Жители Псковской области могут поддержать Островский район во всероссийской премии «Служение»

Островский район вошел в топ-100 муниципалитетов страны по особому вкладу в развитие муниципальных образований и участвует во всероссийской муниципальной премии «Служение», которая проводится по поручению президента России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Островского района» участвует в премии в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности». Проект направлен на улучшение инвестиционного климата на территории района, оказание всяческой поддержки инвесторам и снижение административных барьеров при реализации проектов путем установления продуктивного взаимодействия инвесторов и администрации муниципалитета.

В результате администрацией Островского района заключено 9 инвестиционных соглашений с общим объемом вложений свыше 470 млн рублей. Реализация проектов позволит создать порядка 300 новых рабочих мест. За 2021–2023 годы завершены уже пять инвестпроектов с общим бюджетом в более 150 млн рублей, создано около 70 рабочих мест. В числе реализованных проектов: строительство медицинского центра, предприятия по производству панельных домов, автосервиса и автомойки, кафе и гостиницы.

Привлечение инвестиций — одна из актуальных тем на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Именно от органов местного самоуправления зависит, насколько хорошо выстроена система поддержки инвестиционной деятельности на территории района, поясняется в описании проекта.

Жители Псковской области могут поддержать Островский район в народном голосовании на сайте премияслужение.рф, а также отметить понравившиеся проекты в остальных 9-ти номинациях. Свои голоса участникам премии подарили уже более 340 тысяч человек.

Всероссийская муниципальная премия проводится впервые. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.