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Общество

Модель черной дыры появилась в Псковском планетарии

11.01.2024 15:08|ПсковКомментариев: 0

Модель черной дыры появилась в Псковском планетарии. Интерактивный экспонат поможет наглядно понять, как искажено пространство вокруг этой области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова. 

Фото и видео здесь и далее: администрация Пскова

Движение запущенного по модели предмета будет происходить примерно так же, как происходит падение газа, закручивающегося вокруг черной дыры. 

Черная дыра — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света, напомнили в администрации. 

Ознакомиться с «космической новинкой» можно по адресу: улица Советской, 64а. Телефон для справок: +7 (8112) 33-12-93.

Теги: #планетарий
Источник: Псковская Лента Новостей
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