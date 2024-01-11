Общество

Модель черной дыры появилась в Псковском планетарии

Модель черной дыры появилась в Псковском планетарии. Интерактивный экспонат поможет наглядно понять, как искажено пространство вокруг этой области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото и видео здесь и далее: администрация Пскова

Движение запущенного по модели предмета будет происходить примерно так же, как происходит падение газа, закручивающегося вокруг черной дыры.

Черная дыра — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света, напомнили в администрации.

Ознакомиться с «космической новинкой» можно по адресу: улица Советской, 64а. Телефон для справок: +7 (8112) 33-12-93.