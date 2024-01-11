Общество

Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу

45-летний пациент с множественными осколочными и пулевыми ранениями поступил в Псковскую областную клиническую больницу, ему провели операцию с применением новейших технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

«Вследствие проникающего ранения в правую половину шеи пуля осталась в области сосудисто-нервного пучка в подключичной области слева. Пациенту требовалось высокотехнологичная медицинская помощь с участием сосудистого хирурга Шабонова Абдулло Амирмуратовича», - рассказали в больнице.

Проведено оперативное вмешательство: извлечение пули из области левой подключичной артерии между ключицей и подключичными сосудами.

Сейчас состояние пациента удовлетворительное, полностью стабилизировано. Как только врачи областной больницы убедятся, что для жизни пациента угрозы нет, его переведут в профильное учреждение.