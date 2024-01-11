Общество

Наталия Соколова назвала самое страшное родительское наказание для детей

Самое страшное родительское наказание в отношении ребенка – это игнор. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«В таких ситуациях ребёнок не понимает, что происходит. Он чувствует главное – связь с самым важным и дорогим человеком потеряна. Основные чувства: страх, вина, одиночество. А чуть позже придёт злость. И именно она станет ведущим чувством в будущих отношениях. Ребёнок вырастет, а модель поведения останется: в случае конфликта или убегать и закрываться, или бояться такого же отвержения и злиться на него», - написала Наталия Соколова.

Омбудсмен отметила, что родителям никогда нельзя: