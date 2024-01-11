Общество

Михаил Ведерников обсудил с вице-губернаторами вопросы реализации в этом году наиболее крупных проектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, чтобы проконтролировать исполнение наиболее значимых для региона проектов, которые будут реализованы в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Каждый из заместителей доложил губернатору о проектах, которые относятся к сферам их ведения, реализуются по президентским нацпроектам, различным федеральным и региональным программам. В их числе, например, вопросы создания за счет региональных средств станций отдыха медицинского и немедицинского персонала в Стругокрасненском, Себежском, Локнянском, Пушкиногорском и Красногородском районах, а также проведение капитального ремонта при поддержке федерального центра шести образовательных учреждений.

Особое внимание приковано к объектам, работа по которым ведется в рамках поручений президента России Владимира Путина. Например, модернизация коммунальной инфраструктуры Острова-3 и системы водоснабжения Пскова. Серьезная работа запланирована и по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участники совещания не обошли вниманием и объекты, которые реализуются в Печорах в рамках комплекса мероприятий к 550-летию Псково-Печерского монастыря и самой слободы.

На совещании проведен анализ каждого из проектов, определены возможные риски их реализации и выявлены конкретные шаги, которые позволят избежать сложностей. Губернатор напомнил и о роли претензионной работы с нерадивыми подрядчиками, штрафных санкциях, привлечении контрольно-надзорных органов. По итогу обсуждения Михаил Ведерников еще раз подчеркнул важность постоянного контроля за всеми этапами осуществления каждого из проектов.