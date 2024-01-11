Общество

Свыше 70 тысяч блинов испекли в музейном кафе в Изборске за 2023 год

За 2023 год в музейном кафе «Блинная» в Государственном музее-заповеднике «Изборск» испекли 71 365 блинов и заварили более 3000 литров травяного чая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Самыми популярными блюдами остаются блины с вареньем из местных яблок, изборская похлебка и ароматный травяной чай.

«Ежегодно мы собираем такую интересную статистику и радуемся, что показатели всегда растут! Сердечно благодарим всех посетителей музея-заповедника "Изборск" и приглашаем в нашу уютную "Блинную"», - добавили в музее.