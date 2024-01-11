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Общество

Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в региональном избирательном штабе в Пскове

11.01.2024 18:03|ПсковКомментариев: 0

Встреча с инструкторами центра «Воин» прошла 11 января в региональном избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы фокусируемся на тех случаях, которые могут произойти с человеком в бытовой жизни, это и ДТП, или кто-то упал на улице, бытовые травмы. Это для широкого круга людей», — рассказал директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Специалисты центра «Воин» рассказали собравшимся об оказании первой помощи пострадавшим и тактической медицине.

«Я считаю, что такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, потому что никто из нас не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Нужно иметь практическую базу, чтобы не поддаваться панике и знать, что именно нужно делать», — рассказала руководитель псковского отдела «Молодой гвардии Единой России» Софья Радион.

Теорию инструкторы сочетали с практикой. Они показывали на манекене, как правильно выполнить реанимационные мероприятия, остановить кровотечение, какие правила необходимо соблюдать при транспортировке пострадавших.

 

Депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев отметил, что многие травмы можно облегчить при помощи оказания первой помощи, потому такие мероприятия сейчас имеют особенную важность.

Также на мероприятии присутствовал руководитель аппарата штаба - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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