Общество

Детский Фонд вручил подарки участникам регионального этапа конкурса «Семья года 2023»

Ежегодно семьи из Псковской области принимают активное участие в региональном этапе конкурса «Семья года». В 2023 году в нём приняли участие 17 семей из 15 районов. Участники представили свои семьи в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Чтобы поддержать инициативность участвующих семей, Псковское областное отделение Российского детского фонда и комитет по социальной защите Псковской области в рамках проекта «Семейное древо» поздравили участников конкурса памятными подарки.

Семьи получили настенные панно в виде генеалогического дерева с возможностью размещать на нём семейные фотографии. У многих семей сохранение фотографий – традиция. К примеру, у семьи Алексеевых из Опочецкого района дома хранится много альбомов с фотографиями семьи, друзей. Их часто пересматривают, собираясь всей семьёй за столом и вспоминая значимые для них события и эмоции.

Дополнением к подарку стал набор для чаепития. Это тоже одна из популярных традиций у семей-участников конкурса. Семья Панько из Стругокрасненского района на протяжении многих лет собирается в родном доме на все юбилейные даты. В этом году супруги отметили 55-летний юбилей совместной жизни, на котором собрались двое детей, трое внуков и трое правнуков.

«Все семьи-участники конкурса – это уникальная история человеческих взаимоотношений со взлётами и падениями. И каждая из них достойна победы в конкурсе. Но важно, что участники Всероссийского конкурса своим примером демонстрируют важность и ценность семьи, сохранения семейной памяти и традиций, проведения совместных праздников, досуга; транслируют в широкие массы общества необходимость поддержания и сохранения семейных ценностей», - добавили в фонде.