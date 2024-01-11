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Общество

Названы льготы, которые можно потерять из-за невнимательности

12.01.2024 07:35|ПсковКомментариев: 0

Многие льготы можно получить в беззаявительном порядке, но в некоторых случаях гражданин самостоятельно должен предоставить документы, доказывающие право на их получение, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Есть ситуации, при которых льготы можно лишиться, если вовремя не подтвердить свой статус. Яркий пример, по словам юриста, — льгота на парковку для многодетных семей в Москве. «Если раз в три года не подавать заявление с подтверждением статуса многодетной семьи и номером авто, льгота перестает предоставляться, а владельцу, в случае неоплаты парковки, начнут приходить ощутимые штрафы», — предупредил он.

Многодетным семьям юрист рекомендует тщательно следить за сроком действия их удостоверений. «В одних регионах льготы перестают предоставлять, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. А в других — статус многодетной у семьи сохраняется, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет», — объяснил Соловьев. 

Кроме того, статус многодетности перестает действовать, если кого-то из родителей лишили родительских прав или детей забрали на полное попечение государства. В этом случае семья лишается скидки на оплату ЖКУ, налоговых льгот и дополнительных выплат.

Подтверждать свой статус на заседаниях комиссий Медико-социальной экспертизы (МСЭ) все еще должны некоторые категории инвалидов. «Это вызывает негативную реакцию людей, но такой порядок направлен на исключение случаев злоупотребления статусом инвалида и незаконное получение льгот и социальных выплат», — указывает эксперт. 

Также лишиться льгот и пособий могут малоимущие и безработные, если не подтвердят свой статус или перестанут соответствовать установленным критериям.

Человек может лишиться и субсидии на оплату ЖКУ, которую назначают вне зависимости от льготной категории, если значительная часть доходов семьи уходит на оплату коммуналки. «Так, субсидии могут лишить досрочно, если вы не оплатили ЖКУ в течение двух месяцев; не погасили задолженность за предыдущие три года; изменили место жительства; нарушили сроки подтверждения права на субсидию»,- пояснил юрист агентству «Прайм». 

В целом, к каждой льготе лучше относиться как к важной составляющей своего бюджета, поскольку она либо экономит денежные средства, либо дает право на их получение. Поэтому лучше изучить порядок предоставления и прекращения льгот, которыми пользуетесь, заключил Соловьев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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