Общество

Объем незаконной рубки лесов в России в 2023 году снизился на 16%

Объем незаконной рубки леса в 2023 году в России снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«По итогам 2023 года снижение незаконной рубки на 16% по сравнению с предыдущим», - сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, есть регионы, где положительная динамика особенно ощутима. «Например, Иркутская область. Там за 5 лет (с 2019 года) объем незаконной заготовки древесины снизился в 16 раз, в Забайкальском крае – в 3 раза, в том числе благодаря цифровизации лесного комплекса, когда мы связали всю цепочку движения древесины в единой системе»", - отметила вице-премьер.

В августе прошлого года Абрамченко сообщала, что объем незаконной рубки древесины в России сократился в 2,5 раза за последние три года. На тот момент в информационной системе ЛесЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учёта древесины и сделок с ней) было зарегистрировано более 289 тысяч пользователей, сформировано 12 миллионов электронных сопроводительных документов на более чем 543 миллиона кубических метров древесины.

С 1 января 2022 года ЛесЕГАИС позволяет оформлять электронный сопроводительный документ на каждую партию древесины, который подтверждает легальность ее происхождения. Без этого документа невозможно проведение сделок, транспортировка и экспорт лесоматериалов.