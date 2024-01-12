Общество

Мониторинг наркоситуации в регионе проведет рабочая группа Псковского университета ФСИН

Псковский филиал университета ФСИН России проведет мониторинг наркоситуации в Псковской области по итогам 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Одиннадцатый год правительство Псковской области поручает образовательной организации проведение мониторинга наркоситуации в регионе. Полученные данные войдут в основу ежегодного проекта доклада председателю Государственного антинаркотического комитета.

Рабочей группе из числа сотрудников и курсантов Псковского филиала университета ФСИН России, которую возглавляет начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, при исследовании проблемы наркомании и наркопреступности на территории Псковской области предстоит провести репрезентативный опрос общественного мнения, полученные данные обобщить, сделать анализ статистических сведений по установленным формам и представить итоги мониторинга наркоситуации в Псковской области на заседании антинаркотической комиссии региона.

Отметим, что в прошлом году в ходе аналитических социологических исследований было опрошено более двух тысяч респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области.

Работа по проведению мониторинга наркоситуации в регионе по итогам 2023 года должна быть завершена в марте 2024 года.