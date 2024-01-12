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О мерах предосторожности при крещенских купаниях рассказал профессор

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал о мерах предосторожности в крещенские купания.

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«Для крещенских купаний выбирайте организованные места. Информация о местонахождении крещенских прорубей, как правило, есть на сайтах местных администраций и храмов. Неподготовленные проруби травмоопасны: мы не знаем берег, под снегом могут оказаться камни или стекло, наконец, есть вероятность поскользнуться при купании», — сказал он.

К организованной проруби ведут деревянные подмостки со ступенями и поручнями для входа в воду, а рядом должна быть установлена палатка для обогрева и переодевания, цитируют Станислава Ионова «Известия».

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«Это значительно более удобный и безопасный вариант. В палатке можно оставить верхнюю одежду. К проруби советую идти в тапочках, по ступеням спускаться медленно, давая организму несколько лишних секунд на адаптацию к воде. Резкий прыжок в холодную воду, особенно на морозе — стресс для организма, у нетренированного человека это может вызвать спазм коронарных сосудов», — заявил он.

Эксперт рекомендовал после купания сразу накинуть на себя махровое полотенце или халат, чтобы защитить от холода голову и тело.

«В помещении для переодевания хорошо разотритесь — при этом рефлекторно происходит расширение сосудов, что улучшает кровоток и согревает организм. Одевшись, обязательно выпейте стакан горячего чая. Обычно раздача горячего чая предусмотрена организаторами. Но на всякий случай его можно принести с собой в термосе», — заключил спикер.