Общество

Около 400 псковичей обратились в кожвендиспансер за новогодние праздники

Около 400 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер Псковской области за новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

За минувшую праздничную неделю около 400 жителей города Пскова, обратившихся в кожно-венерологический диспансер с жалобами на здоровье, получили необходимую медицинскую помощь.

«Одна из главных радостей на Новый год - праздничное застолье - становится наиболее частой причиной обращения к врачу. Разнообразие блюд и напитков, экзотические деликатесы провоцируют аллергические дерматиты. Аномально холодная погода приводит к сухости и раздражению кожи губ, лица, рук. Вместе с тем медики продолжают ведение диспансерного наблюдения, следят за состоянием больных с хроническими заболеваниями, такими как псориаз, экзема. Но были и случаи когда пациенты обращались и не со срочными проблемами, а давно запущенными, потому что наконец нашли время посетить специалиста», - отметила заведующая поликлиническим отделением Анастасия Филатова.