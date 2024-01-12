Долю селян в Псковской области к 2031 году хотят сохранить на уровне 29%

Государственную программу Псковской области «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024-2030 годы утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.
Цель государственной программы:
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы составляет 2 937 939 000 рублей.
В документе указано, что по состоянию на 2022 год доля сельского населения в Псковской области составляла 29%, соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств составляло 86,3%, доля общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, составляла 18%.
Куратор государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» — заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Ответственный исполнитель — комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.