К 2030 году доступность среды для инвалидов и маломобильных хотят повысить до 95% в Псковской области

Государственную программу Псковской области «Доступная среда» на 2024-2030 годы утвердили в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов области.
Программу будут реализовывать с 2024 по 2030 год. Ее цели:
Куратор государственной программы «Доступная среда» - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Ответственный исполнитель - комитет по социальной защите Псковской области.
Согласно документу, с 2013 по 2022 год количество адаптированных (в том числе частично адаптированных) приоритетных объектов составило 69 из 73 включенных в реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Псковской области.
Также в 29 общеобразовательных организациях, в 11 дошкольных образовательных организациях создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов к 2022 году.