Общество

Опасен ли обнаруженный паразит в рыбе, ответили в Псковской ветлаборатории

Споры (простейших) миксоспоридий обнаружил житель Псковской области в рыбе, которую поймал в Раскопельском заливе Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской облветлаборатории.

Фото: «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» / «ВКонтакте»

«Что же нашли в плотве на пузыре? В природе они распространены очень широко во всех широтах и во всех типах водоемов. Последние многочисленные исследования ученых показали, что миксоспоридии распространены не только среди пресноводных рыб, но и среди морских», - рассказали специалисты.

В облветлаборатории уточнили, что данный вид не опасен для человека, но все-таки не стоит употреблять в пищу рыбу с такими поражениями.