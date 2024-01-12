Общество

Главный редактор ПЛН Александр Савенко вошел в число победителей всероссийского конкурса журналистов

Главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей, политический обозреватель Александр Савенко вошел в число победителей ежегодного конкурса, проводимого Советом Федерации при поддержке Союза журналистов России. Церемония вручения наград состоялась в пятницу, 12 января, в Москве и была приурочена к празднованию Дня российской печати.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в торжественном мероприятии участвовали сенаторы и представители СМИ - участники конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности «Совет Федерации – палата регионов».

По решению жюри, в состав которого входили сенаторы и профессиональные журналисты, наградой в номинации «В фокусе – Совет Федерации» отмечена авторская программа «Гонки по вертикали». Выходящая в эфире радио «ПЛН FM» и канала ПЛН-ТВ передача посвящена темам политической жизни, в 2024 году она отмечает свое 10-летие.

Представитель Псковской области впервые вошел в число победителей ежегодного конкурса, проводимого Советом Федерации совместно с Союзом журналистов России. Александр Савенко занял третье место.

Напомним, Александр Савенко имеет большой опыт работы на телевидении, радио, в федеральных и региональных электронных изданиях и газетах. С 2011 года возглавляет редакцию интернет-портала Псковская Лента Новостей. Журналист является автором ряда известных медиапроектов, в том числе ежегодного исследования «100 самых влиятельных персон Псковской области» (реализуется совместно с экспертным сообществом региона) и проектов, посвященных проведению значимых избирательных кампаний. Кроме того, он выступает в качестве автора и ведущего программ радиостанции «ПЛН FM» («60FM») и канала «ПЛН-ТВ»: «Гонки по вертикали», «Сообразим на троих», «Политбюро», «Гайд-парк», «Дневник выборов-2024» и других. В 2022 году указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Александру Савенко присвоено почетное звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области».