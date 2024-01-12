Общество

Выполнявший капитальный ремонт здания центра нацпарка «Себежский» подрядчик внесен в РНП

Подрядчик, выполнявший работы по обустройству здания туристско-информационного и эколого-просветительского центра национального парка «Себежский» в Пскове, внесен в Реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФАС.

В Псковское УФАС поступило заявление от национального парка «Себежский» о включении сведений в отношении ООО «Альфа Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчик должен был начать работы в соответствии с графиком 22 ноября 2023 года и завершить их 10 декабря 2023 года.

Работы не были начаты в срок. 27 ноября заказчик направил подрядчику претензионное письмо, в котором указал на необходимость начала работ по выполнению условий контракта. Ответ получен не был.

11 декабря заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и разместил его с использованием ЕИС. И разместил требование о возврате авансового платежа. Учитывая изложенное, комиссия включила сведения в отношении ООО «Альфа Лидер» в РНП до 29 декабря 2025-го.