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Общество

Выполнявший капитальный ремонт здания центра нацпарка «Себежский» подрядчик внесен в РНП

12.01.2024 16:42|ПсковКомментариев: 0

Подрядчик, выполнявший работы по обустройству здания туристско-информационного и эколого-просветительского центра национального парка «Себежский» в Пскове, внесен в Реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФАС.

В Псковское УФАС поступило заявление от национального парка «Себежский» о включении сведений в отношении ООО «Альфа Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков.

Заказчик должен был начать работы в соответствии с графиком 22 ноября 2023 года и завершить их 10 декабря 2023 года.

Работы не были начаты в срок. 27 ноября заказчик направил подрядчику претензионное письмо, в котором указал на необходимость начала работ по выполнению условий контракта. Ответ получен не был.  

11 декабря заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и разместил его с использованием ЕИС. И разместил требование о возврате авансового платежа.  Учитывая изложенное, комиссия включила сведения в отношении ООО «Альфа Лидер» в РНП до 29 декабря 2025-го.

Источник: Псковская Лента Новостей
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