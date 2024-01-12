Общество

Кулинарный конкурс для студентов состоится в Пскове

Конкурс для любителей кулинарного искусства «Сытый Студент» для учащихся средних и высших учебных заведений состоится в Пскове 26 января в кафе-столовой на стадионе «Машиностроитель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодежного центра

Ежегодное кулинарное состязание по традиции посвящено Дню студента.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 24 января включительно создать команду из 4-х человек и отправить заявку. Во время проведения соревнования каждая команда будет ограничена временем и набором продуктов: у них будет 30 минут на приготовление одного или нескольких блюд из 15 ингредиентов. Приглашённое жюри оценит не только внешний вид и вкусовые качества, но и презентацию приготовленного угощения – точно так же, как в известном кулинарном шоу. Тематика кулинарных работ – «Студенческий деликатес».

Победители конкурса, которые войдут в тройку лидеров, получат подарки от молодёжного центра и спонсоров конкурса.

Отметим, организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.