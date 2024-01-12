Общество

Детский фонд навестил учеников Островской коррекционной школы

Сотрудники и волонтёры Псковского областного отделения Российского детского фонда навестили учеников Островской коррекционной школы (филиал ГБОУ ПО «Центр специального образования №2») сегодня, 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Ученики начальных классов ежегодно участвуют в благотворительной акции Детского фонда «Стань Дедом Морозом!». Напомним, что эта акция стартовала ещё в начале декабря 2023 года: любой желающий мог исполнить новогоднюю мечту ребенка, выбрав понравившуюся открытку с желанием.

По давней традиции поездка к детям для вручения подарков случается накануне Старого Нового года. Добрыми волшебниками в этом году стали члены Клуба добрых друзей, сотрудники и клиенты филиала АКБ «Славия» (АО) в г. Пскове, а также неравнодушные люди. В общей сложности было приобретено 47 индивидуальных подарков.

«Дети просили у Дедушки Мороза музыкальные колонки, машинки, наборы для творчества и даже микроскопы и бинокли. И новогоднее желание каждого ребёнка сбылось! Но девочек и мальчиков ждал ещё один сюрприз - в гости приехали хвостатые волонтёры из кружка юных кинологов "Счастливые песы" при МБОУ "СОШ №11" под руководством Елены Балыковой. Дети восхитились трюками Чифа, Чуда, Гошы и Нюха, поучаствовали в эстафетах и играх. А ещё собак можно было погладить и почесать. Гостей никак не хотели отпускать, поэтому после начальных классов на программу от собачек пришли ученики старшей школы», - поделились в фонде.

От лица детей и администрации школы Детский фонд благодарит руководителя и волонтёров кружка юных кинологов «Счастливые песы» за программу для детей. «А Дедов Морозов и Снегурочек благодарим за переданные подарки! Вы помогаете детям сохранить веру в новогоднее чудо!» - добавили в фонде.