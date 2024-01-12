Общество

Михаил Ведерников: Печатные издания занимают важное место в жизни нашего общества

Журналистов и издателей с Днем российской печати поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Печатные издания занимают важное место в жизни нашего общества. Через века вы пронесли и сохранили основные принципы журналистской деятельности, основанной на качественной, достоверной и объективной информации, внимании к проблемам людей, отстаиванию идеалов добра и справедливости», - сказал он.

Глава региона напомнил, что в Псковской области выходит более 30 печатных изданий, у каждого — свой особенный характер и почерк, своя аудитория.

«Сохраняя традиции, вы также активно развиваете и цифровые форматы, осваиваете новые технологии взаимодействия с людьми. Вас ценят и уважают читатели, для которых вы являетесь не только источником новостей, но и помощником, собеседником, другом. Это доверие дорогого стоит. Сегодня печатные СМИ — важные элементы нашего общего информационного фронта. Вы отрабатываете информационные вызовы и разоблачаете ложную информацию, проводите важную разъяснительную работу», - продолжили Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил сотрудников за верность журналистскому долгу, добросовестность и самоотдачу. «Желаю вам дальнейших успехов, творческого вдохновения, ярких идей и интересных встреч. Счастья и благополучия вам и вашим близким!» - заключил он.