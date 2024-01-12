Общество

Николай Козловский: Всё большее значение в деятельности СМИ уделяется ответственности и объективности

Корреспондентов, корректоров, редакторов, работников типографий и специалистов печатных и сетевых средств массовой информации с Днем российской печати поздравил глава Великих Лук Николай Козловский. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале главы города.

«Современный мир – это огромное информационное пространство, которое наполнено разнообразными источниками информации – радио, телевидение, интернет-ресурсы, и все они предоставляют возможность быть в курсе самых актуальных событий. Поэтому сегодня всё большее значение в деятельности средств массовой информации уделяется ответственности и объективности. От всей души благодарю наших журналистов и сотрудников СМИ за конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления города Великие Луки, объективную подачу информации и своевременное, всестороннее освещение важных общегородских мероприятий», - написал он.

Николай Козловский пожелал сотрудникам СМИ крепкого здоровья и творческого вдохновения, новых профессиональных достижений и большого личного счастья.