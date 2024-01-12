Общество

Борис Елкин: Труд журналистов необходим для распространения свежих и правдивых сведений о всех сферах жизни

С профессиональным праздником сотрудников полиграфических предприятий, редакторов, корректоров, журналистов поздравил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Именно в этот день в 1703 году вышел в свет первый номер российской газеты "Ведомости". Праздник символизирует важность свободы слова, информационной независимости и профессионализма журналистов. Людей этой отрасли объединят любовь к слову и умение быть в гуще событий. В наше время изобилия информации ваш труд необходим и востребован для распространения свежих и правдивых сведений о всех сферах жизни общества», - написал он.

Борис Елкин пожелал сотрудникам СМИ вам крепкого здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения. «Пусть ваше творчество находит отклик в сердцах аудитории», - подытожил он.