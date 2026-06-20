Пляжный Псков

Лето в Псковской области, наконец-то, вступает в свои права. Дождей меньше, солнца больше. И, конечно, в теплые дни тянет на пляж, поближе к освежающей прохладе воды. Многие рекреационные зоны в регионе уже готовы принимать посетителей. Но прежде, чем бросаться в воду, стоит узнать - везде ли можно купаться? Далеко не каждый живописный берег - безопасное место для заплыва.

Как наслаждаться летом без риска для здоровья? Псковская Лента Новостей узнала о том, какие проверки проходят прибрежные зоны, какие из них пригодны для отдыха и на что обращать внимание при выборе места для купания, а также побывала на некоторых псковских пляжах.

Где можно купаться?

На территории Псковской области находится 26 зон рекреации с оборудованными местами для купания, в том числе 10 пляжей, расположенных в загородных оздоровительных лагерях.

«В соответствии с законодательством все хозяйствующие субъекты, на балансе которых имеются водные объекты, используемые в рекреационных целях, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья человека», - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, зоны отдыха должны соответствовать требованиям СанПиН, касающимся не только качества воды, но и состояния территории пляжа. В частности, зоны отдыха должны быть оборудованы кабинками для переодевания, туалетами, урнами и т.д.

«Контейнеры для мусора должны быть установлены на специально оборудованной площадке с твердой поверхностью, наклоном для стока дождевой воды и ограждением. Урны расставляют на берегу на расстоянии не менее 10 метров от воды и не реже чем одна урна на 1600 кв. м территории пляжа. Общественные туалеты, кабинки для переодевания и душевые тоже необходимы. Их устанавливают на расстоянии не меньше 50 метров от воды. Все уборочные мероприятия, включая чистку туалета, душа и комнаты для переодевания, должны проводиться ежедневно. Кроме того, обязательна обработка территорий против насекомых, клещей и грызунов», - отметили в пресс-службе.

Также Управление Роспотребнадзора по Псковской области регулярно следит за качеством воды и песка на пляжах. Исследования проводят по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Пробы отбираются как в официально установленных точках для купания, так и в местах массового отдыха людей, возникших спонтанно.

При получении неудовлетворительных результатов, информация незамедлительно доводится до органов местного самоуправления для принятия мер по ограничению купания людей.

«По данным на 19 июня этого года положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам получили 10 пляжей, а значит, они пригодны для отдыха», - сообщили в ведомстве.

В основном, в список вошли пляжи летних оздоровительных лагерей, пансионатов и санаториев, а также один муниципальный пляж.

Купаться разрешено:

ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, Невельский МО),

ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский МО),

ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский МО),

ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский МО),

ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский МО),

ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский МО),

Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский МО),

Муниципальный пляж «Гороховое озеро» (Островский МО),

Санаторий «Голубые озера» (озеро Малый Иван, Невельский район),

Пансионат «Кривск» (озеро Псковское, Печорский МО).

Что касается областного центра, то на городском пляже тоже скоро откроют купальный сезон. «Все мероприятия по подготовке городского пляжа в Пскове выполнены, качество воды в реке Великой по исследованным показателям соответствует гигиеническим нормативам. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам находится в стадии оформления», - отметили в пресс-службе ведомства.

Городской пляж в последние годы заметно похорошел и преобразился. Там появилась благоустроенная зона с лежаками, зонтиками и небольшим бассейном. Пока эта часть еще не готова к приему посетителей. Но в остальном - все прекрасно: игровая площадка для малышей с горками и качелями, раздевалки, скамейки, урны и контейнеры - все в наличии. На воде - ограничительные буйки, на берегу - на всякий случай дежурят спасатели. И, как всегда, великолепные виды на Кремль и Покровскую башню на противоположном берегу реки.

Выбор псковичей

Впрочем, у жителей областного центра, помимо городского пляжа у стен Мирожского монастыря, появились и другие современные зоны отдыха.

Одно из таких мест - парк-пляж «Воздух» в районе Корытово. Зону отдыха легко найти - к ней ведут красивые асфальтированные дорожки через лесопарк. В этом году пляж официально открылся еще 6 июня - в честь этого события на площадке был праздник с выступлением детских творческих коллективов.

Новый объект благоустройства появился в 2024 году на месте стихийного «солдатского пляжа». Инвестор при поддержке властей благоустроил территорию - так появился первый в Пскове по-настоящему оборудованный городской пляж на реке Великой.

«Воздух» с красивой фотозоной, качелями и белыми шатрами беседок сразу стал популярным местом у псковичей и удобной площадкой для проведения различных мероприятий.

На пляже есть понтон с деревянным настилом, где можно загорать у воды, лаунж-зоны на берегу с шезлонгами и лежаками, которые дают в аренду, детская и волейбольная площадки.

Само собой, есть кабинки для переодевания и душ, благоустроенные и чистые туалеты. Отдельная зона - это кафе, со столиками внутри и снаружи помещения.

Вход на территорию бесплатный, плата - только за аренду инвентаря и дополнительные услуги. Отдыхающие могут взять напрокат SUP-борды, катамараны, а также арендовать беседки-сферы и малые террасы.

Еще один новый благоустроенный пляж - акваклуб «Белый песок» в районе Овсище, на правом берегу Великой. Название неслучайное - песок для зоны отдыха привозной и, действительно, белого цвета.

До 2023 года территория представляла собой дикий берег с кустарниками, пока за ее благоустройство не взялся инвестор, который выиграл федеральный туристический грант на эти цели. Работы продолжались несколько лет, каждый сезон добавлялись новые элементы: беседки, кафе, детский комплекс, прокат, спортивная зона.

В этом году работы по благоустройству зоны еще ведутся, но для отдыха есть все необходимое: зона с деревянными настилами и лежаками, детская площадка с «пиратскими горками», спасательный пост, огороженное место для купания, уличные тренажеры, бесплатная парковка для машин (со стороны улицы Ваганова).

Но, наверное, главная особенность пляжа - это его расположение: слева - вид на город, справа - на виднеющийся вдали «кусочек» Снетогорского монастыря. Именно напротив него разворачиваются прогулочные суда, проходящие мимо пляжа и создающие на радость отдыхающим большие волны - как на море.

Также псковичи могут посетить и находящийся в черте города пляж «Черехин». Зона отдыха находится на берегу реки Черехи в одноимённом посёлке Псковского района, в 12 км к югу от Пскова. Территория относится к парк-отелю «Черехин», но вход на пляж и прогулки по парку бесплатны для всех. Платными остаются только дополнительные услуги: аренда шезлонгов и зонтиков, прокат SUP-досок и каяков.

Купаться запрещено!

Нередко местами отдыха становятся водоемы за городом. Зачастую берега таких рек или озер специально не оборудованы для купания, а иногда и опасны. «Управление Роспотребнадзора рекомендует отдыхать только на пляжах, получивших положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам»,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили специалисты, самым нежелательным для купания «является следующий вариант водоема: небольшой и неглубокий, со стоячей водой и илистым дном, в котором плавают утки и другие водоплавающие птицы, купаются бродячие и домашние животные, в прибрежной зоне которого обитают грызуны». «Если водоем находится неподалеку от населенных пунктов, то следует обратить внимание на состояние канализации, поскольку со сточными водами в водоем могут попасть как возбудители инфекций, так и различные токсические соединения. Нежелательно и наличие рядом с водоемом промышленных и сельскохозяйственных предприятий, автодорог, канализационных и промышленных стоков», - пояснили в пресс-службе.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что не стоит пренебрегать предупреждением на табличке «Купаться запрещено». Раз это написано, значит, есть определенная причина, и не надо рисковать. В частности, наличие такой таблички говорит о том, что водоём не предназначен для купания, например, дно небезопасно, не оборудован берег или есть риск заражения бактериальной, вирусной, паразитарной инфекцией.

Какие инфекции можно встретить в водоёме, не предназначенном для купания?

Дизентерия(шигеллез), ротавирусная инфекция, гепатит А, амебиаз, лямблиоз – эти кишечные инфекции развиваются при заглатывании возбудителя с водой. Проявляются диареей, рвотой, интоксикацией, значительным ухудшением самочувствия, и, как осложнение – обезвоживанием – опаснейшим для жизни состоянием.

Энтеровирусные инфекции (наиболее известные из них - Коксаки и ЕСНО) имеют разнообразные симптомы, но в основном это лихорадка, боль в горле, животе, диарея и сыпь.

Глистные инвазии. Их переносчиками являются бродячие животные и водоплавающие птицы.

Лептоспироз - очень тяжелое, нередко смертельное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, мышечной болью, поражением печени, почек.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – еще одна тяжелая инфекция, которая поражает нервную систему, почки.

«Переносчики возбудителей этих инфекций чаще всего грызуны. Чтобы плавание не обернулось госпитализацией, купайтесь только в разрешённых местах», - убеждают специалисты Роспотребнадзора.

Это не бассейн

По опыту последних лет, купаются псковичи, особенно дети, не только в водоемах, но и в фонтанах. Открытый в 2024 году фонтан на Четырех углах с наступлением тепла становится еще одним городским пляжем. На площадку стекаются дети из соседних дворов и с утра до вечера бегают среди струй воды. С одной стороны родители спокойны - ребенок в фонтане не утонет. Но специалисты предупреждают - такой отдых не так безопасен, как может показаться.

«Фонтаны - это элементы благоустройства города, они увлажняют воздух, придают местности эстетический вид и не предназначены для купания», - отметили в пресс-службе Управления Роспотребназдора.

И назвали три причины не использовать фонтан для водных процедур. Во-первых, в процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Этого и не требуется.

Во-вторых, высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов. Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

А, в-третьих, можно получить травму при падении. И что еще опаснее - электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

«Взрослым и детям необходимо знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах, чтобы не подвергать себя риску заражения и получения травм», - сказали в пресс-службе ведомства.

Поэтому выбираем благоустроенные пляжи (а они есть у нас!), купаемся только в специально оборудованных местах, не игнорируем предупреждающие таблички - и тогда лето запомнится только яркими впечатлениями и приятным отдыхом.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой